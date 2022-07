PMDF e PCDF prendem traficantes e apreende drogas no gama

Uma ação entre a Polícia Militar e a Polícia Civil do DF resultou na prisão de homens acusados de tráfico de drogas e posse de entorpecentes

Na noite desta quarta-feira, uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil do Distrito Federal resultou na prisão de homens acusados de tráfico de drogas e posse de entorpecentes, no Gama.

Uma equipe da Sessão de Repressão às Drogas (SRD) da PCDF e do Policiamento Orientado pela Inteligência da PMDF monitoravam uma casa na quadra 32 onde era comercializado entorpecentes.

Após as equipes de inteligência confirmarem o tráfico de drogas, o Grupo Tático Operacional do 9º Batalhão (Gtop 29) foi acionado para a abordagem.

Um homem, ao observar a aproximação da polícia, saiu correndo para os fundos do imóvel, mas foi seguido pelos policiais. Ele tentou se desfazer de um saco com cerca de 1 kg de cocaína jogando o produto no chão. O homem foi detido.

Os policiais fizeram uma busca no imóvel e encontraram ao todo cerca de 1 kg de cocaína em pó, um tablete pesando cerca de 1,5 kg de cocaína do tipo escama de peixe, cerca de 1 kg de maconha, 120 comprimidos de ecstasy, três balanças de precisão e dinheiro.

Três traficantes e cinco usuários de entorpecentes foram detidos e conduzidos à 20ª Delegacia para registro da ocorrência.