Incêndio destrói parcialmente estação do BRT no Rio

De acordo com a empresa responsável, o embarque e desembarque de passageiros serão feitos no módulo parador da estação, que não foi atingido

Um incêndio sem vítimas destruiu parcialmente a estação BRT Mato Alto, em Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro, e um ônibus articulado na noite desta quarta-feira (6).

A Mobi-Rio, empresa pública que opera o transporte coletivo na cidade, anunciou um plano operacional para diminuir os impactos na rotina dos passageiros.

A parada é uma das mais movimentadas do BRT. Segundo a Mobi-Rio, o fogo atingiu o módulo expresso da estação. O trânsito no sentido Santa Cruz foi desviado para que os bombeiros pudessem trabalhar. O fogo começou por volta das 20h e foi controlado às 23h30.

De acordo com o esquema especial montado pela empresa e pela Secretaria Municipal de Transportes, o embarque e desembarque de passageiros serão feitos no módulo parador da estação, que não foi atingido.

Haverá reforço do serviço “diretão” Mato Alto/Alvorada, com operadores na estação para orientação aos usuários. A linha SP 803, que faz o trajeto Bangu/Sulacap, será estendida até Campo Grande. Desta forma, os usuários de Campo Grande com destino ao Recreio e à Barra poderão pegar esta linha como opção, integrando com o BRT Transolímpica no Terminal Sulacap.

Todos os serviços serão mantidos nesta quinta (7) e, durante a manhã, começarão os reparos necessários para a retomada das operações normais.

A Polícia Civil investiga as causas do incêndio. Segundo a Mobi-Rio, dois incêndios ocorridos em abril deste ano em ônibus foram criminosos. Laudos periciais mostraram que foram causados por ação humana intencional.

No dia 25 de junho, um morador de rua colocou fogo em roupas dentro da estação Novo Leblon, no corredor Transoeste, na Barra da Tijuca. Policiais do programa BRT Seguro prenderam o homem após serem avisados pela equipe de monitoramento do controle operacional da empresa.

O prefeito Eduardo Paes (PSD) afirmou, no Twitter, que acompanhou remotamente a montagem do esquema especial na estação Mato Alto por ter tido febre durante o dia. Ele disse que não está com Covid.

Em postagem na terça-feira (5), Paes afirmou que a polícia está perto de encontrar mandantes e executores de incêndios no sistema BRT. “Vamos liquidar essas máfias. A quem interessa prejudicar tanto o povo? Alguém tem dúvidas?”, perguntou.

A prefeitura estatizou no ano passado a gestão dos BRTs (corredores de ônibus) após uma série de falhas do antigo concessionário. Em janeiro de 2021, 55 das 134 estações estavam fechadas e apenas 120 veículos estavam rodando –contra quase 400 em 2016.

O objetivo é fazer uma nova licitação para operação do serviço, que atendeu a 8 milhões de pessoas em dezembro de 2021. A prefeitura adquiriu novos coletivos e atualmente 200 articulados rodam pelos corredores com o apoio de outros 138 “comuns.”