PMDF apreende arma em ponto de bloqueio no Park Way

Um homem acusado de porte ilegal de arma de fogo, foi preso por policiais militares do Tático Operacional Rodoviário (TOR), por volta das 23h de quinta-feira (8), no Park Way.

A equipe do TOR realizava um ponto de bloqueio quando desconfiaram de dois homens em um carro.

Durante a abordagem, foi encontrado uma pistola calibre 9 milímetros, com 8 munições intactas.

O passageiro assumiu a propriedade da arma e não possuía autorização para portá-la. Ele foi conduzido à 21 DP, onde foi autuado me flagrante por porte ilegal de arma de fogo.