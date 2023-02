PM atira e mata jovem durante abordagem

Pessoas que estavam no local filmaram a ação dos policiais

Um policial militar atirou e matou Diego Kaliniski, de 26 anos, na madrugada deste domingo (5), durante uma abordagem em uma ocorrência por perturbação de sossego em Vera, a 486 km de Cuiabá, em Mato Grosso. Pessoas que estavam no local filmaram a ação dos policiais.

Segundo a PM, eles atendiam uma ocorrência de perturbação do sossego na Avenida Brasil. No local, eles abordaram um dos jovens e pediram o documento do veículo em que ele estava. Ele teria se recusado e tentado reagir à abordagem, quando a PM anunciou a prisão por desacato.

Após a ordem de prisão, começou a briga entre o jovem e os PMs, conforme é possível ver no vídeo acima. É possível ver o momento em que ele levanta, pega o cassetete de um dos agentes e tenta bater no policial.

Em resposta, o policial faz os disparos. Nas imagens, é possível contar ao menos seis disparos. Um dos tiros atingiu o abdômen da vítima.

Depois dos primeiros tiros, o jovem, ainda de pé, tenta seguir, mas é atingido por mais disparos. De acordo com a polícia, ele morreu no local. Um dos tiros atingiu ainda o irmão da vítima, que seguia internado até a publicação desta reportagem.

Em nota, a PM informou que uma investigação interna foi aberta para apurar o caso.