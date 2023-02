Defesa de Anderson Torres pede revogação de prisão preventiva

No documento, os advogados do ex-ministro argumentam que a prisão representa um “constrangimento ilegal”

A defesa do ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres pediu, nesta segunda-feira (06), a revogação da prisão preventiva e a substituição pelo uso da tornozeleira eletrônica.

O pedido foi enviado ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. No documento, os advogados do ex-ministro argumentam que a prisão representa um “constrangimento ilegal”.

Torres foi preso por determinação de Moraes e é investigado por suposta omissão ou conivência na invasão às sedes dos Três Poderes, em Brasília.

De acordo com a defesa, “mesmo na curtíssima passagem de quatro dias de Anderson Torres pela SSP/DF, todos os cuidados foram antecipados, com tarefas distribuídas, relações estabelecidas entre os participantes”.

No último dia 8, um grupo de contrários ao governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e do STF e o Palácio do Planalto.

Na época, Torres era secretário de Segurança do DF e estava viajando de férias para os Estados Unidos. Ainda que sua prisão tenha sido determinada ainda no dia 8, ele apenas foi preso seis dias depois, quando voltou ao Brasil.