Pitbull foge de casa e é achado com a mandíbula quebrada e focinho cortado

PUBLICIDADE

Argos, um cachorro da raça pitbull, havia fugido da residência onde morava após seu dono sofrer um AVC. Na ocasião o portão ficou aberto para que a vítima pudesse ser socorrida e o animal acabou fugindo. Argos foi encontrado com ferimentos graves no focinho e nas patas. Nessa quarta-feira (5), após ser resgatado, ele passou por uma cirurgia para reparação do focinho e do maxilar.

O voluntário José Emílio Ribeiro, de 23 anos, da ONG Anjos Protetores foi uma das pessoas que auxiliaram no resgate do animal. A organização foi acionada por moradores de um residencial próximo ao lugar onde Argos foi encontrado. As testemunhas contaram que o animal já vagava pela região desde a segunda-feira (3).

José relata que o animal é bastante dócil, apesar do porte, e é adaptado ao convívio com outras pessoas. Além de Argos, uma pitbull fêmea também fugiu da residência, enquanto o dono dos animais recebia o socorro médico, após sofrer um AVC. A pitbull segue desaparecida.

Argos ainda está em um clínica e não corre risco. No entanto, o animal aguarda por mais procedimentos cirúrgicos. De acordo com José, o pitbull consegue respirar, mas não consegue ingerir alimentos sólidos, já que ele teve a mandíbula quebrada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Delegacia de Meio Ambiente (Dema) investiga o caso para descobrir quem é o agressor do animal. Por enquanto, o tratamento realizado em Argos está avaliado em quase R$ 3 mil. Já a próxima cirurgia deverá custar R$ 2,5 mil.

A organização responsável pelo resgate recebe doações para auxiliar no tratamento de Argos:

Conta bancária da Anjos Protetores

Banco do Brasil, agência: 3851-2; e conta: 36.341-3

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Endereço da clínica onde Argos está sendo tratado

Avenida Mendonça Júnior, número 2191, entre as Ruas Hildemar Maia e Professor Tostes, no bairro Central.