Pintor é preso e confessa estupro de adolescente que foi ‘dada’ pela mãe

Nesta terça-feira, 19, um pintor de paredes de 28 anos foi preso suspeito de estuprar uma menina de 13 anos em Corumbá de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, o homem admitiu que teve relações sexuais com a vítima, com quem estaria morando há cerca de cinco dias após ela ser “dada” a ele pela própria mãe.

Após detê-lo, a corporação constatou que ele já fora indiciado em 2021 por abusar de uma sobrinha de 10 anos.

Segundo as investigações, a mãe da vítima teria tentado ter uma relação com o pintor de paredes, que a teria dispensado afirmando ter interesse na filha dela, de 13 anos. A Polícia Civil apurou que a situação gerou revolta na mulher, que acabou mandando a filha ir morar com o homem.

A delegada responsável pelo caso, Aline Cardoso, disse que recebeu a denúncia de que a menina estava morando com o homem por meio do Conselho Tutelar da cidade, que já acompanha a família da adolescente.

“Fomos à casa do suspeito e encontramos a adolescente lá. Ela foi encaminhada para exames que comprovaram que ela teve conjunção carnal. A vítima e o próprio autor relataram que tiveram relações. Depois, ela foi devolvida à família”, explicou.

Após resgatarem a vítima, os policiais foram atrás do pintor, que foi localizado e preso horas depois.

O homem foi detido em flagrante, recolhido ao presídio e deve responder por estupro de vulnerável.

A princípio, ele afirmou que não sabia da idade dela, depois admitiu que soube que ela era adolescente, que tinha consciência errado e que teve medo de ser preso.

Ao ser confrontado sobre o indiciamento pelo estupro da sobrinha de 10 anos, em Anápolis, a 55 km de Goiânia, o homem teria dito à Polícia Civil que fugiu da cidade após ser falsamente acusado pela irmã.