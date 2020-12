PF localiza suspeito em operação de combate à exploração sexual infantil

PUBLICIDADE

A Polícia federal deflagrou a Operação Sextourimus, na manhã desta quarta-feira (2), de combate à exploração sexual infantil. Durante a ação, um suspeito foi alvo de um mandado de busca e apreensão. De acordo com a Interpol do Canadá, o homem distribuía arquivos com cenas de abuso sexual infantil em uma rede internacional desde 2013. O mandado foi cumprido em Búzios-RJ, na Região dos Lagos.

Com o apoio da Interpol, as autoridades descobriram que o homem não estava localizado no Canadá, mas sim no Brasil. Com isso, a PF identificou que o suspeito era proprietário de uma empresa de VPN (rede privada virtual) desde 2009. O serviço permitia que o investigado navegasse de forma anônima na internet.

Posteriormente, as equipes localizaram o suspeito e cumpriram o mandado de busca e apreensão, expedido pela 1ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia, em sua residência. No local, as autoridades apreenderam notebooks e celulares, que serão encaminhados à perícia técnica criminal.

O investigado tem nacionalidade alemã. Devido a isso, o nome da operação é Sextourismus, que significa turismo sexual em alemão.