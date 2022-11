PF faz operação contra “Aquamans” do tráfico de drogas

Marinha retirou 191kg de cocaína do casco de navio no Porto de Santos

A Polícia Federal (PF), junto a diversas instituições públicas, participa da Operação Ágata, no Porto de Santos. As ações começaram na última segunda-feira (21)/11), para prevenir e reprimir o tráfico internacional de drogas.

As ações incluem monitoramento do canal portuário, bem como inspeções de cascos de navios, no intuito de identificar eventuais substâncias e materiais ilícitos inseridos por “mergulhadores do crime” no compartimento denominado “caixa-mar” das embarcações.

Na segunda-feira (21/11), mergulhadores da Marinha retiraram 191kg de tabletes de cocaína do caixa-mar de um navio selecionado para inspeção.

A PF apreendeu o entorpecente e instaurou inquérito policial para dar continuidade às investigações.