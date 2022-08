Perfil falso de Demi Lovato como estudante de universidade de SC viraliza

A reprodução do perfil e de uma conversa foi publicada em uma rede social e viralizou

Quem entrou no aplicativo Tinder no domingo (21) em Chapecó, no Oeste catarinense, pode ter encontrado a cantora Demi Lovato. Um perfil falso da artista foi criado, com fotos dela e descrição informando que seria estudante da Universidade Comunitária Regional de Chapecó (Unochapecó).

Nas interações com outros usuários, a falsa Demi Lovato respondia com letras de música traduzidas para o português. No caso da conversa divulgada, com Cool for the summer.

O perfil foi feita por um morador de Chapecó chamado Augusto, que pediu para que o sobrenome dele não fosse divulgado. A conta falsa foi criada no domingo (21) e ficou no ar por menos de 24 horas.

“Eu estava de bobeira no domingo e pensei: ‘Vamos dar uma brincada na internet'”, afirmou Augusto.

No perfil falso, a orientação sexual de Demi Lovato seria “demissexual”, uma alusão com o nome da cantora. O termo significa que a atração sexual ocorre somente com envolvimento ou conexão emocional ou afetiva.

Essa não foi a primeira vez que Augusto criou um perfil falso de Demi. Em 2017, ele fez uma conta para a cantora após ver a repercussão de uma semelhante feita com a artista Lana Del Rey.

Augusto contou que, naquele ano, foi surpreendido pela quantidade de homens que não reconheceram Demi Lovato na rede social. “Eu não esperava, mas deu muito certo e foi muito engraçado”, divertiu-se.

Segundo ele, nem mesmo quando respondia com os versos das músicas da cantora a informação de que o perfil era falso foi percebida. “Quem sabe até conhecem alguma música da Demi. Mas não associam à imagem”, disse.

Augusto contou ainda que já tinha a música em mente quando era chamado pelos homens. “Já fui com a letra na ponta da língua. Depois que você manda: ‘Got my mind on your body, and your body on my mind’ [tenho minha mente no seu corpo e seu corpo na minha mente]’, os home perde a noção”, brincou.