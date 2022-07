Peixes semelhantes a cobras invadem faixa de areia de praia em SP

De acordo com o biólogo Douglas Rey, o animal é encontrado em águas mais profundas e, geralmente, fica escondido sob uma fina camada de areia

Neste sábado (23), banhistas entre as praias do Canal 2 e Canal 4, em Santos, no litoral de São Paulo, avistaram ao menos dez peixes parecidos com cobras. De acordo com informações do G1, trata-se do peixe da espécie Congro.

Um banhista registrou imagens e comentou que achava ser uma cobra.

De acordo com a entrevisto do biólogo Douglas Rey ao G1, o animal é encontrado em águas mais profundas e, geralmente, fica escondido sob uma fina camada de areia.

Alguns desses animais marinhos estavam mortos e, em nota, a Secretaria de Meio Ambiente (Semam) de Santos informou que os peixes foram retirados pela Secretaria de Serviços Públicos (Seserp).

Outros animais mortos

Ainda no sábado (23), um siri azul e um baiacu foram vistos na mesma região. Por meio de nota, a Semam explicou que não recebeu nenhum registro sobre o assunto. A pasta acrescentou que cardumes presos em banco de areia não são ocorrências incomuns.