Peixe ‘dentuço’ chama atenção em praia de SP

A professora Hyasmin Pareja Rodrigues, 34, passeava pela praia com a filha quando encontrou o peixe, que estava morto e sem a cabeça

Em Santos, litoral de São Paulo, um peixe de aparência exótica chamou a atenção de banhistas que passavam pelo local. Com “chifre” e “dentuço”, a espécie foi flagrada na faixa de areia da Praia do Boqueirão. O animal estava morto e no local só havia a sua cabeça.

A professora Hyasmin Pareja Rodrigues, 34, passeava pela praia com a filha quando encontrou o peixe “curioso”, ela tirou algumas fotos para registro.

“Ele é dentuço, tem os dentes mais para a frente”, descreveu em entrevista ao g1. “Daí, virei para tirar foto do sorriso dele, e tirei foto da cabeça, para identificar o peixe”, lembra.

“Ele já estava entrando em decomposição, com bastante mosca, mas não fiquei com medo, não. Fiquei curiosa para saber o que era aquele peixe, mas minha filha, que tem sete anos, ficou morrendo de medo, e não queria nem passar por perto”, conta a professora.

Peixe-porco

Ao g1, o biólogo marinho Eric Comin disse que o peixe é um peixe-porco (Balistes capriscus). A espécie possui o corpo comprido lateralmente e nadadeiras dorsal e anal grandes, usadas como principal locomoção. O peixe também possui um espinho dorsal, que pode ser eriçado em situações de risco ao animal, bem como aparece na imagem registrada pela professora.

A espécie vive ou em cardume ou solitária, consomem crustáceos, ouriços, esponjas e pólipos de corais, assim como outros invertebrados. Alguns chegam a se alimentar com algas e zooplâncton.

O biólogo conta que o peixe é o famoso ‘porquinho’ que as pessoas pede em porções em bares e restaurantes, comum na costa paulista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Pelo fato de ela [professora] ter encontrado só a cabeça do bicho na praia, indica que ele já havia sido limpo, e já tinham tirado o filé”.

Eric informa, ainda, que essa espécie tem grande demanda de pesca, tanto industrial quanto amadora. “Os dentes são extremamente fortes, servindo para quebrar ouriços, algumas conchas, crustáceos e até casca de caranguejo”.