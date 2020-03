Pedófilo que agia através de redes sociais é preso

PUBLICIDADE 

Um homem foi preso suspeito de crimes de pedofilia e exploração sexual contra menores. A Polícia Civil cumpriu o mandado de busca e apreensão com base em indícios e provas colhidas. A investigação ocorria há três meses.

Segundo a polícia, o suspeito entrava em contato com as vítimas, com idades entre 13 e 14 anos, oferecendo vantagens em troca de fotos e vídeos íntimos.

As autoridades efetuaram a prisão do suspeito, além da apreensão de materiais eletrônicos que serão periciados. A apreensão domiciliar e o mandado de prisão preventiva do investigado, foram decretados pela Justiça de Água Boa-MT.

Segundo a polícia de Água Boa, o inquérito instaurado foi finalizado com indiciamento do suspeito pelos crimes de favorecimento e aliciamento a exploração sexual de adolescentes e pela prática de atos de pedofilia, sendo encaminhado para o Poder Judiciário para o trâmite do processo criminal.