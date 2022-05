PCDF realiza operação Spot para reprimir crimes de homicídio e tráfico

A operação SPOT teve por finalidade diminuir os índices de criminalidade, principalmente voltado a prática de homicídios e tráfico

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) através da 35ªDP, com o apoio da DOE, DOA, DPC e do canil da polícia civil, realiza a operação SPOT com vistas ao cumprimento de mandados de prisão e mandados de busca e apreensão domiciliar, para tentar reprimir crimes de homicídio e tráfico na capital brasileira.

Ao longo da operação, foram cumpridos 10 mandados de busca, sendo 4 indivíduos presos em flagrante e em cumprimento aos mandados, a maioria pela prática de tráfico de drogas.

Na posse dos presos, foram apreendido mais de meio quilo de maconha, grande quantidade de comprimidos de ecstasy, porções de cocaína e de crack, além de uma motocicleta, aparelhos de celular e apetrechos utilizados para auxiliar o tráfico.

