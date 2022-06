PCDF prende trio de traficantes em Sobradinho

A PCDF, a partir de investigações de um grupo de 3 homens acusados de tráfico de drogas, realizou a prisão em flagrante dos envolvidos

Nesta terça-feira, 28, a Polícia Civil do Distrito Federal, por intermédio da 35ª DP, a partir de investigações de um grupo composto por três homens acusados de tráfico de drogas entre as cidades de Planaltina e Sobradinho II, realizou a prisão em flagrante dos envolvidos.

As apurações revelarem que o trio dividia as tarefas: um deles divulgava a venda da droga; outro realizava as entregas com um veículo; e o terceiro integrante guardava as substâncias para posterior venda.

Durante as investigações, os agentes chegaram até o local onde os traficantes iriam fazer a entrega de skunk a compradores. Na abordagem policial, os investigadores localizaram cerca de 100 g de skunk; maconha gourmet, de alto valor comercial, além de três celulares e o veículo usado pelo grupo no tráfico dos entorpecentes.

Na casa de um dos presos, os policiais ainda encontraram parte da droga comercializada pelo grupo. “Caso sejam condenados, os traficantes poderão pegar até 15 anos de reclusão”, destaca o chefe da 35ª DP, Laércio Carvalho.