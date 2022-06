Após denúncias, presidente da Caixa define saída

Guimarães é acusado de assédio sexual por funcionárias da Caixa, e o caso está sendo investigado pelo MPF em caráter sigiloso.

Segundo informações publicadas pelo jornal O Globo, Pedro Guimarães, presidente da Caixa, vai anunciar sua saída do banco na manhã desta quarta-feira (29). Ele está à frente do banco desde o primeiro dia de governo de Jair Bolsonaro.

Guimarães é acusado de assédio sexual por funcionárias da Caixa, e o caso está sendo investigado pelo Ministério Público Federal (MPF) em caráter sigiloso.

A saída do comando do banco foi definida após conversa com Bolsonaro na noite de terça-feira (28). Guimarães é figura constante nas lives do presidente nas redes sociais, e tinha um evento da Caixa marcado para esta quarta, que já foi cancelado.