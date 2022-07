PCDF prende traficante de drogas sintéticas

Nessa quinta, a PCDF, por meio do trabalho de investigação da equipe da 35ª DP, realizou a prisão de um traficante de drogas sintéticas

Nessa quinta-feira, 14, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do trabalho de investigação da equipe da 35ª DP (Sobradinho II), realizou a prisão de um traficante de drogas sintéticas, de 33 anos.

A ação ocorreu a partir de investigações sobre o comércio de drogas sintéticas em várias regiões do Distrito Federal por um indivíduo que também já havia sido preso pela equipe da 6ª DP e estava em liberdade provisória.

As investigações concluíram que o indivíduo utilizava um veículo para distribuir comprimidos da droga denominada ecstasy.

No momento da abordagem policial, o traficante tentava fazer mais uma venda da droga. Com ele, foram apreendidos 300 comprimidos de ecstasy, avaliados em R$ 15 mil, dois celulares e o carro usado no tráfico.

Cumpridas as formalidades legais, o homem foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.