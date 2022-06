PCDF prende traficante de cocaína na 410 Norte

O traficante comercializava a droga por meio de seu veículo e realizava entregas em festas, bares, residências e hotéis em todo plano piloto

Por Tereza Neuberger

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da 2ª Delegacia de Polícia, prendeu nesta sexta-feira (10), prendeu em flagrante um homem pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com a PCDF, o traficante entregava drogas em festas, bares, residências e hotéis em todo plano piloto.

As equipes da PCDF efetuaram a prisão em flagrante no momento em que o traficante efetuava a venda de porções de cocaína a um usuário. De acordo com o delegado chefe da 2ª DP, João Guilherme, o usuário que foi pego no momento da compra, também foi autuado em flagrante. O homem que praticava o tráfico na região não possuía antecedentes criminais.

“As investigações apontaram que o autuado comercializava drogas, valendo-se de seu veículo, entregando entorpecentes em festas, bares, residências e hotéis em todo plano piloto.” afirma o delegado João Guilherme. Com o traficante foram apreendidas pela polícia diversas porções de cocaína, além de um cigarro de maconha. Se condenado, o homem pode pegar uma pena de até 15 (quinze) anos de reclusão e multa.