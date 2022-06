PCDF prende quadrilha especializada em roubo de carros

A PCDF cumpre sete mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão contra uma quadrilha especializada em roubo de veículos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpre, nesta terça-feira, 28, sete mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão contra uma quadrilha especializada em roubo de veículos na capital federal. Todos os integrantes são homens, entre 27 e 42 anos.

De acordo com as investigações da Operação Rodeio, o grupo tinha preferência por caminhonetes de fabricação recente, que eram adulteradas e comercializadas por valores até 10 vezes menores do que os de mercado.

Três dos investigados eram responsáveis pelos assaltos, enquanto os demais integrantes faziam a conferência e a posterior adulteração do automóvel. Eles visavam, de preferência, vítimas do sexo feminino, especialmente quando estavam sozinhas. Elas eram seguidas e abordadas por um comparsa armado, ao mesmo tempo em que outro acompanhava o crime com um carro de apoio.

Para evitar flagrantes, o grupo apressava-se para comercializar o veículo roubado. Tiravam fotos e gravavam vídeos para fazer as ofertas.

Quando não tinham carros disponíveis de um roubo próprio, negociavam outros oriundos de desvios de terceiros.

Todos os suspeitos têm diversos antecedentes criminais. Três deles encontram-se em regime de prisão domiciliar. Responderão pelos delitos de roubo de veículo, receptação, adulteração de sinais identificadores e associação criminosa. Podem pegar pena superior a 20 anos.