PCDF prende hacker que invadiu portal do GDF e derrubou outros sites

A Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), prendeu, em Curitiba, PR, um hacker que invadiu o portal do Governo do Distrito Federal (GDF), em março de 2022.

O homem também é acusado de derrubar outros sites em vários estados brasileiros. O suspeito pertence ao grupo hacker Paraná Cyber Máfia, que, inclusive, tem um perfil no Twitter.

Foto: Divulgação/PCDF

Segundo as investigações da DRCC, ele atacou sites de Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul. Os piratas cibernéticos invadiram também os sites da prefeitura de Macapá (AP), além de páginas dos governos de Rondônia, Amazonas, Piauí e Rio de Janeiro.

As equipes da DRCC entraram no circuito para apurar a invasão hacker ao servidor do GDF logo após o crime. Em 1º de março, os sites oficiais do Palácio do Buriti e da Secretaria de Saúde sofreram ataques do pirata cibernético.

A tela de entrada do portal do governo ostentava a imagem clássica da franquia do filme norte-americano Purge — conhecida por ter um palhaço armado, com a bandeira dos Estados Unidos como máscara. Os policiais trabalharam para identificar o servidor e o computador de onde teria partido o ataque.