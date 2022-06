PCDF prende foragido da Justiça de Goiás em Operação Procurados

A PCDF deflagrou nova fase da Operação Procurados que resultou na prisão de um homem, de 30 anos, procurado desde 2019 pela Justiça de Goiás

Na tarde dessa terça-feira, 21, a Polícia Civil do Distrito Federal, por intermédio da 38ª DP, deflagrou nova fase da Operação Procurados que resultou na prisão de um homem, de 30 anos, procurado desde 2019 pela Justiça de Goiás.

A ação policial ocorreu após o recebimento de uma denúncia anônima informando que o envolvido estava residindo em um prédio localizado na Rua 4-A de Vicente Pires, onde estaria exercendo o crime de tráfico de drogas.

O denunciante informou que o homem era procurado pela Vara Criminal de Morrinhos e possuía em seu desfavor um mandado de prisão pela mesma prática criminosa.

Após as informações, os policiais da 38ª DP foram até as imediações do local onde o procurado estava residindo e, após monitoramento, o avistaram o suspeito saindo do prédio, ocasião em que foi abordado e recebeu a voz de prisão.

Durante a revista pessoal, os policias encontraram três porções de skunk dentro da bermuda dele. Já no interior do apartamento, foram encontradas outras porções de skunk, duas balanças de precisão e R$ 10,7 mil, em espécie. A droga apreendida, cerca de 418 g, está avaliada em R$ 21 mil.

O criminoso foi conduzido à sede da delegacia, onde teve cumprido o seu mandado de prisão e lavrado o auto de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.

Após a lavratura do procedimento, ele foi recolhido à carceragem da DCCP, onde permanece à disposição da justiça.

“Em caso de condenação, sua pena poderá alcançar os 15 anos de prisão”, destaca o chefe da 38ª DP, delegado João Ataliba Neto.