PCDF prende acusado de ameaçar e roubar pedestre

Após obter conhecimento sobre um roubo praticado na via pública da AR 13 de Sobradinho II, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da 35ª DP, realizou a prisão do criminoso em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do DF.

De acordo com as investigações, o acusado aplicou uma gravata na vítima, além de ameaçá-la de morte com uma faca para roubar o celular dela.

A vítima acompanhada de uma testemunha compareceu à 35ª DP para relatar o caso e imediatamente as investigações se iniciaram, quando foi possível identificar o assaltante.

A justiça expediu o mandado de prisão preventiva requerido pela autoridade policial, que resultou na captura do foragido.

“Velho conhecido da polícia, o criminoso já respondeu por diversos crimes, incluindo roubos. Se for condenado, ele poderá pegar até 12 anos de prisão”, destaca o chefe da 35ª DP, delegado Laércio Carvalho.