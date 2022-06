Série B: três jogos movimentaram a noite de quinta

Após mais três jogos na noite de quinta, confira como está o andamento da 9ª rodada da Série B do Brasileirão

A quinta-feira foi movimentada na Série B do Brasileirão. Após três jogos, válidos pela 9ª rodada, o G-4 sofreu mudanças, com o Sport alcançando a vice-liderança e Vasco e Bahia perdendo posições.

O Vasco recebeu o Grêmio no São Januário, em uma partida marcada pela quantidade de cartões amarelos, oito. Durante os 90 minutos, ambas as equipes tiveram chances de abrir o placar, sem sucesso. E nos acréscimos do segundo tempo, Palácios, do Vasco, acertou o travessão, perdendo a chance de sair com a vitória. Este foi o terceiro jogo seguido da equipe gaúcha sem marcar gols.

Já em Recife, o Sport recebeu a Ponte Preta e saiu atrás no placar com gol de Lucca. Mas na volta do intervalo, a equipe comandada por Gilmar Dal Pozzo se recuperou bem e virou o placar em apenas três minutos, com gols de Luciano e Ray, e soube administrar a partida até o final. Com o resultado, o Leão da Ilha alcançou a vice-liderança do campeonato.

Foto: Anderson Stevens/Sport Clube do Recife/Direitos Reservados

Para fechar a noite de quinta-feira (2), Lucão do Break abriu o placar no estádio Brinco de Ouro da Princesa, casa do Guarani, que recebeu o Vila Nova. Arthur Rezende marcou para os visitantes já aos 96 minutos de jogo, de pênalti. Com o empate, ambas as equipes seguem na parte de baixo da tabela.

Mais jogos

O Operário recebe o líder Cruzeiro na noite desta sexta-feira (3), e se vencer, pode subir duas posições. Já a Raposa tenta alcançar uma marca histórica na Série B, a de sete vitórias consecutivas na competição, para se isolar ainda mais na ponta de cima da tabela.

O jogo entre Chapecoense e Londrina, que aconteceria também nesta sexta, precisou ser adiado. Os visitantes não conseguiram desembarcar no Aeroporto de Chapecó devido às condições climáticas, e a CBF suspendeu a partida, que está sem data marcada para acontecer.

Para fechar a 9ª rodada, quatro jogos acontecem no sábado. No período da tarde, Novorizontino e Sampaio Correia fazem o duelo em busca do G4. Já o Bahia recebe o Criciúma e, em caso de vitória, alcança a vice-liderança da Série B.

Às 19h, os jogos dos que tentam escapar da zona da degola. Brusque e Náutico, com 10 e 9 pontos, respectivamente, se enfrentam no estádio Augusto Bauer. Tombense e Ituano fecham a rodada em situação parecida, no estádio Soares de Azevedo.