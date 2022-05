PCDF divulga imagens de suspeito de feminicídio no Paranoá

A PCDF solicitou a divulgação da foto do foragido, Antonio Renatao Oliveira de Moura, suspeito de tentativa de feminicídio, no Paranoá

A informação foi recebida pelos policiais por meio de funcionários de um hospital da região. A equipe da delegacia se deslocou até o Hospital Regional Leste (HRPa) onde a vítima estava sendo socorrida.

Segundo a comunicante, o autor é companheiro da vítima. Ele teria desferido vários golpes com arma branca, atingindo duas ou três vezes o pescoço dela.

A vítima estava em procedimentos cirúrgicos, com isso a equipe não conseguiu conversar com ela, mas a médica que atendia ela relatou que o quadro clínico dela era estável, mas grave.

Os policiais da unidade estavam investigam o paradeiro do autor.