PF prende grupo criminoso por roubo de caminhão com maconha

Operação Cannabis Furari mira roubo de caminhão com 1,5 tonelada de maconha

Com objetivo de combater um grupo criminoso responsável pelo roubo de um caminhão com aproximadamente 1,5 tonelada de maconha, a Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (12) a Operação Cannabis Furari. O roubo aconteceu em novembro do ano passado.

A ação policial desta quinta-feira é derivada da Operação Acesso Soturno, deflagrada em 9 de dezembro de 2021, que apurava o roubo à residência de uma servidora da Justiça Federal de Maringá, no Paraná.

Durante as investigações, os policiais descobriram que os autores do roubo à residência eram os mesmos do roubo do caminhão com maconha. Eles eram responsáveis também por outro roubo de caminhão, mas com uma carga de cigarros de origem estrangeira.

Os policiais federais estão cumprindo 23 mandados judiciais expedidos pela 4ª Vara Criminal de Maringá, sendo dez de busca e apreensão e 13 de prisão preventiva, nas cidades de Maringá, Umuarama, Sarandi e Londrina.

*Com informações da Agência Brasil