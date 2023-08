PCDF desarticula grupo de estelionatário suspeito de causar R$ 10 milhões de prejuízo em idosos e pensionistas

Há a possibilidade de que o prejuízo seja ainda maior, caso sejam incorporadas às contas as vítimas de outras regiões do país

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou uma operação visando um grupo de indivíduos envolvidos em práticas de estelionato direcionadas a aposentados e pensionistas residentes no DF. De acordo com as investigações conduzidas pela 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), estima-se que o montante das perdas sofridas pelas vítimas alcance a cifra de R$ 10 milhões.

A ação policial abrange a execução de 22 mandados de prisão em diversas cidades, incluindo São Paulo (SP), Marília (SP), Santo André (SP) e Guarulhos (SP). Além disso, a ordem judicial também contempla a apreensão de 17 veículos, e todos os envolvidos estão sujeitos à indisponibilidade de seus bens conforme determinado.

O esquema operado pelo grupo se baseava na realização de empréstimos consignados fraudulentos.