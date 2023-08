Governador discute financiamento de projetos com equipe do Banco Mundial

No início de agosto, foi anunciado um repasse de R$ 1,5 bilhão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para o projeto

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) foi recebido, nesta quarta-feira (30), pela diretora de Estratégias e Operações para a Região da América Latina e Caribe do Grupo Banco Mundial, Ayat Soliman, para tratar de investimentos em projetos do Distrito Federal.

O encontro, em Washington (EUA), contou com a presença da equipe técnica da instituição, além do secretário de Planejamento, Ney Ferraz, e do presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Na pauta, projetos considerados estratégicos pelo Governo do Distrito Federal (GDF), como o BRT Norte, os programas de captação e eliminação de resíduos sólidos e o aumento da eficiência energética da capital.

“Estivemos reunidos com a equipe técnica do Banco Mundial e tivemos a oportunidade de discutir vários projetos importantes para o Distrito Federal, como o BRT Norte, a questão da captação de resíduos sólidos e a eliminação desses resíduos da natureza e também questões relacionadas à eficiência energética, que precisamos avançar muito na capital da República”, afirmou o governador.

Considerada a principal obra de mobilidade do segundo mandato de Ibaneis Rocha, o BRT Norte vai ligar o Plano Piloto a Planaltina com linhas de ônibus expressas. No início de agosto, foi anunciado um repasse de R$ 1,5 bilhão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para o projeto. O GDF busca, agora, novas linhas de financiamento para agilizar a construção.

No setor energético, entre outros pontos de destaque, o GDF implementou este ano uma usina fotovoltaica voltada especificamente para o abastecimento de prédios públicos. Localizada no Parque Ecológico de Águas Claras, a unidade abastecerá cerca de 80 estruturas como escolas e secretarias, gerando economia de até R$ 1 milhão por ano. O projeto, reconhecido pela ONU, teve investimento total de R$ 4,1 milhões.

As tratativas de investimentos nos projetos devem continuar após o retorno do governador a Brasília. “Foi uma reunião muito produtiva. Tivemos contato também com a equipe do Banco Mundial no Distrito Federal e, a partir da próxima semana, nós estaremos juntos trabalhando estes projetos para poder desenvolver cada mais a capital”, disse Ibaneis Rocha.

A missão em solo norte-americano faz parte da programação do Lide Brazil Development Forum. No evento, o governador do Distrito Federal participará do painel “Oportunidades de financiamento para infraestrutura e serviços públicos nos estados e nos municípios brasileiros”, nesta sexta-feira (1º/9), no Hotel Willard, em Washington.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A agenda oficial desta quinta-feira (31) conta com uma reunião com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn. Em seguida, o governador participa de uma recepção da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti.

Agenda do governador em Washington

⇒ Quinta (31)

16h30 – Reunião com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn

18h – Coquetel de boas-vindas oferecido pela embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti

⇒ Sexta (1º/9)

8h30 – Sessão de abertura do Lide Brazil Development Forum 2023

12h30 – Almoço do Brasil promovido pelo Lide: Perspectivas para o Brasil

15h30 – Lide Brazil Development Forum – Painel 4: Oportunidades de Financiamento para Infraestrutura e Serviços Públicos nos Estados e nos Municípios Brasileiros

19h – Coletiva de imprensa dos participantes do Lide Brazil Development Forum 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

⇒ Sábado (2/9)

8h – Reunião com café da manhã promovido pelo presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn

10h – Visita ao escritório do BID.

*Com informações de Gabriel Lisita, da Agência Brasília