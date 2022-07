PCDF deflagra quarta fase de operação de combate à pornografia infantojuvenil

A PCDF, por meio do trabalho investigativo da equipe da DRCC, deflagrou a quarta fase da Operação Downloader

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do trabalho investigativo da equipe da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos — DRCC, deflagrou a quarta fase da Operação Downloader de combate à pornografia infantojuvenil no Distrito Federal.

A ação resultou na prisão de um homem, de 40 anos, morador de Planaltina, acusado de armazenamento de material pornográfico envolvendo crianças e jovens.

A operação, que contou com o apoio do Instituto de Criminalística da PCDF, é consequência de uma série de investigações que visam promover a repressão à divulgação de imagens e vídeos de exploração sexual infantojuvenil na internet.

Após autorização judicial, os agentes cumpriram mandado de Busca e apreensão no endereço do envolvido, em Planaltina. Na residência dele, os agentes encontraram materiais relacionados à pedofilia infantil, que estavam armazenados em dispositivos de informática — computador e pendrives.

No local, ainda foram apreendidos equipamentos eletrônicos utilizados na prática das condutas criminosas.

O investigado foi autuado em flagrante pelo delito de armazenamento de imagens e vídeos de exploração sexual infantil (Art 241-B, do ECA), fato constatado no cumprimento do mandado de busca e apreensão.

As penas para o delito de armazenamento de imagens e vídeos de exploração sexual infantil podem chegar a quatro anos de prisão. Para o crime de disponibilização/divulgação de material de pornografia infantil a pena pode alcançar seis anos, por cada compartilhamento realizado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Na sede desta Especializada, o envolvido afirmou que baixava os materiais há pelo menos cinco anos para deleite pessoal e possuía mais de 200 arquivos, dentre vídeos e imagens, de pornografia infantojuvenil em seus dispositivos eletrônicos”, finaliza Dário Freitas, delegado da DRCC.

O preso foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Relembre a operação

A primeira fase da Operação Downloader ocorreu em Samambaia e a segunda fase, no Riacho Fundo II, quando um técnico legislativo do Senado Federal, de 31 anos, foi preso. Na casa dos genitores do investigado, os agentes apreenderam vasto material de pornografia infantojuvenil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na terceira fase, a equipe realizou a prisão de um empresário do ramo hoteleiro, morador do Lago Sul.

Nesta quarta fase, o preso trata-se de um patinador de supermercado, que possui o Ensino Médio completo, porém está afastado do trabalho pelo INSS.