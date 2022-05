PCDF deflagra operação contra quadrilha que abastece o DF com maconha

A PCDF da 11ª DP, em parceria com o MPDFT, deflagram operação contra quadrilha que abastece o Distrito Federal com maconha

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por meio da 11ª DP, em parceria com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e com o apoio Coordenação de Repressão às Drogas (CORD), Divisão de Operações Especiais (DOE) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), deflagram operação contra quadrilha que abastece o Distrito Federal com maconha.

Nas primeiras fases, os policiais apreenderam, em duas oportunidades, 1,2 tonelada do entorpecente: a primeira de quase 800 quilos da droga em 23 de janeiro deste ano e outra, de quase 350 quilos, no início de maio.

Além disso, quatro veículos e oito pessoas já foram presas.

A operação

Após informações recebidas de que um grupo criminoso traria grande quantidade de drogas da região sul do país para o DF e se valendo de carros roubados para o transporte, os investigadores passaram a apurar as informações.

No dia 23 de janeiro de 2022, foi deflagrada a primeira fase da operação, resultando na apreensão de aproximadamente 800 quilos de maconha, apreendidos no interior de um veículo GM Spin roubado dias antes em Samambaia.

As drogas eram adquiridas na cidade de Toledo (PR) e transportadas para a capital do país, passando pelos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás.

Os carregamentos eram trazidos para o DF utilizando veículos batedores ao longo do trajeto a fim de garantir o desvio de possíveis pontos de bloqueio montados pela PRF.