PCDF deflagra Operação Chronos e prende homem acusado de ser o chefe do tráfico

Nesta sexta-feira, 06, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 19aDP, deflagrou a Operação Chronos com o objetivo de cumprir quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal.

A ação policial resultou de investigação em face de um traficante que comandava o comércio de drogas em Ceilândia.

Durante os cumprimentos dos mandados, realizados em Ceilândia, Sol Nascente e Taguatinga, foram apreendidas porções de crack, maconha e cocaína, além de uma balança de precisão e material utilizado para cortar e embalar a droga.

Os policiais também localizaram uma arma de fogo, calibre 9 mm, com oito munições intactas, e cerca de R$ 15,5 mil. Dois homens foram presos em flagrante durante a operação. Um dos detidos, 24 anos, era investigado por ser o chefe do tráfico de drogas da QNN 3, Ceilândia. O segundo preso, 21, trabalhava para o outro envolvido.

De acordo com as investigações, os agentes constataram que o primeiro homem era ligado aos “irmãos do pó”, presos na Operação Sistema, deflagrada pela Coordenação de Repressão às Drogas (Cord) na última quarta-feira. O indivíduo inclusive foi visto na casa dos familiares dos envolvidos.

Constatou-se que um dos automóveis apreendidos com o primeiro preso possuía determinação de sequestro, oriunda da operação deflagrada pela Cord, em razão do automóvel ter servido de “batedor” para o caminhão, apreendido pela coordenação, que trazia 205 quilos de cocaína para o DF.

Os presos, encaminhados ao cárcere da PCDF, vão responder por tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo.