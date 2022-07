PCDF apreende 10 homens em operação na Ceilândia e Sol Nascente

Dos dez envolvidos, oito portavam drogas, um foi preso por tráfico e um outro teria um mandado em aberto por roubo e tráfico de drogas.

Por Tereza Neuberger

Policiais da 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte), apreenderam dez pessoas nesta terça-feira (26) durante a quarta fase da Operação Narcóticos que teve duração de seis horas na região de Ceilândia e do Sol Nascente.

Dos dez homens apreendidos, oito foram pegos com quantidades de drogas, um foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes. Foi constatado que um dos envolvidos teria um mandado de prisão em aberto por roubo e tráfico de drogas, ele foi preso na região do Sol Nascente onde apurou-se que havia uma pena restante de 15 anos ainda a cumprir em regime fechado.

Em razão do grande número de denúncias anônimas acerca de tráfico de entorpecentes nas Praças Públicas de Ceilândia e do Sol Nascente, os policiais deram início a operação às 15 horas e encerram às 21h. Contaram com a participação efetiva de dez agentes, dois escrivães e dois delegados.

Operação Narcóticos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um homem por tráfico de drogas e mais três homens por uso de entorpecentes no último dia 15 deste mês. As prisões fizeram parte da 3ª fase da Operação Narcóticos. Nome dado em alusão às substâncias que agem sobre o sistema nervoso central e podem modificar o estado de consciência podendo causar dependência e danos físicos ou psíquicos.

Durante a ação, os policiais apreenderam porções de cocaína e maconha. Os quatro presos foram encaminhados à carceragem da PCDF onde se encontram à disposição da Justiça.