Pastor tenta curar suposto câncer de fiel em motel com sabão ‘consagrado’ e é preso

No motel, a vítima contou que frequentava a igreja e um dia o pastor teria dito que teve uma “visão” de que ela estava com um câncer

A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) prendeu, na última segunda-feira (10), um pastor por violação sexual mediante fraude. Segundo a corporação, o homem teria prometido curar um suposto câncer de uma fiel de 23 anos e, para isso, teria levado a jovem e o filho dela, uma criança de colo, para um motel. O caso aconteceu em Governador Valadares.

A PM foi acionada após a mulher conseguir fugir do quarto e ligar para o marido. No motel, a vítima contou que frequentava a Igreja Batista Renovada Rosa de Saron e um dia o pastor teria dito que teve uma “visão” de que ela estava com um câncer. Com isso, ele prometeu que a curaria.

Inicialmente, o pastor havia dito à mulher que o ritual seria feito em um “monte”, mas, ao entrar no carro do líder religioso, ele teria a levado para o motel.

Segundo a mulher, o ritual proposto pelo pastor consistia em ela passar um óleo e um sabonete “consagrado” específico para cura.