Pastor é preso suspeito de estuprar de três jovens em Belém

A igreja fechou as portas após as denúncias virem à tona no mês passado

Ronaldo da Silva Oliveira, um pastor de uma igreja em Belém, foi preso pela Polícia Cívil do Pará na segunda-feira (28), sob suspeita de estupro de vulnerável contra três adolescentes. Ele era líder religioso da Igreja Evangélica Luz de Deus. As vítimas eram frequentadoras do templo. O mandado de prisão preventiva foi cumprido por agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca/Santa Casa). A determinação foi expedida pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

Lula diz que começou a colocar o pobre no Orçamento e o rico no Imposto de Renda

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que o suspeito utilizava sua posição como líder religioso para praticar os crimes.