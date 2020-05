Passageiro se recusa a usar máscara em ônibus e agride motorista

PUBLICIDADE 

No último sábado, um motorista de ônibus foi agredido por um passageiro que se recusava a usar máscara dentro do coletivo na cidade de Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte. Varlei Resende registrou boletim de ocorrência sobre a agressão e divulgou os fatos na sua rede social.

“Bom dia a todos, hoje pela manhã fazendo o 7070, sentido Palmeiras, um passageiro, que mora nas redondezas do São Pedro, veio me agredir por eu pedir a ele para colocar a máscara, porque já é lei no comércio e, principalmente, no coletivo. Aí, fica minha indignação dos seres humanos, que, pra mim, é um animal que pega a gente indefeso”, postou o motorista Varlei Resende no Facebook.

O motorista não quis dar muitos detalhes sobre o caso para não atrapalhar a apuração da polícia. “Ele me deu dois socos. Um no olho e outro no nariz. Depois fugiu, porque a porta (do ônibus) ainda estava aberta”, contou Resende.

A publicação de Varlei no facebook viralizou e o motorista recebeu apoio e incentivo dos internautas.