Paraense captura maior ‘Trairão’ do Brasil e quer entrar para recorde mundial

No início deste mês de julho, o pescador esportista, Eduardo Monteiro, pescou um “trairão”, espécie de peixe de água doce conhecida no Pará, Amazonas e Mato Grosso, de 97 centímetros e 29 lbs, a medida de peso utilizada.

O feito entrou para a lista de recordes nacional e estadual pelo órgão de homologação de recordes brasileiro, a BGFA Recordes. Agora, ele aguarda a homologação internacional para entrar no recorde mundial.

A pesca foi realizada no rio Curuá, em Novo Progresso, no sudoeste do Pará.

O pescador entrou em contato com a BGFA Recordes, que concedeu o recorde brasileiro de pesca por capturar o maior peixe da espécie Hoplias aimara, o trairão. Agora, ele espera pela homologação internacional no IGFA.

Ele acredita que o recorde deva atrair outros amantes do esporte para a região.