Pais são presos suspeitos de homicídio e ocultação de cadáver de bebê

A criança nasceu e, em seguida, com o auxílio do pai, foi enterrada viva

Um casal foi preso no sábado (4), em um povoado de Conde, município do Litoral Norte da Bahia, suspeito de homicídio e cultação de cadáver do bebê que esperavam. De acordo com a Polícia Civil, a mãe teria induzido o aborto fazendo uso de medicações. A criança nasceu e, em seguida, com o auxílio do pai, foi enterrada viva.

Uma adolescente também é suspeita de envolvimento no crime. Não há detalhes se ela foi apreendida. Os mandados de prisão preventiva do casal foram cumpridos por equipes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) de Conde, com o apoio da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Alagoinhas.

Segundo testemunhas, o Conselho Tutelar da cidade recebeu uma denúncia anônima sobre o caso. Diante disso, o Conselho procurou a polícia, que iniciou as investigações. Informações levantadas pelos policiais indicam os pais da criança, presos no povoado de São Francisco do Riacho Seco, em Conde, como responsáveis pela ação.

O titular da Deltur de Conde, delegado Gustavo José Almeida Alves Dias, informou que as investigações indicam que o bebê foi enterrado em uma área de manguezal, no povoado de Mangue Doce, também em Conde. As equipes de polícia realizaram buscas, mas não localizaram a criança.

Ainda assim, a equipe seguiu com as investigações e conseguiu a informação de que a criança foi desenterrada e jogada em um rio. A polícia não detalhou se, após ser jogado no rio, o corpo do bebê foi achado. A dupla presa passou por exame de lesões corporais e está à disposição da Justiça.