Novo terremoto de magnitude 7,5 atinge a Turquia

O novo tremor atinge a região nove horas depois do primeiro, que causou destruição no sudeste da Turquia e norte da Síria

Um novo terremoto foi sentido na região sudeste da Turquia às 13h24 desta segunda-feira (6) no horário local (07h24) no horário de Brasília), a quatro quilômetros da cidade de Ekinozu. Desta vez, o tremor foi de magnitude 7,5.

Horas antes, às 04h17 do horário local, um terremoto de magnitude 7,8 havia atingido o sul da Turquia e o norte da Síria, causando desabamento de mais de dois mil prédios. O último balanço informou 912 mortes e 5.385 feridos.

O tremor ocorreu a uma profundidade de 17,9 quilômetros. O epicentro foi localizado no distrito de Pazarcikm no sudeste da Turquia, a cerca de 60 quilômetros da fronteira com a Síria. O movimento também foi sentido no Líbano e no Chipre.