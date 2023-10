Pais de adolescente denunciam escola por mandá-lo sozinho para hospital

Revoltados com a conduta do colégio, a família considera que houve negligência e que a atitude é “inconcebível”

Os pais de um adolescente de 13 anos registraram um Boletim de Ocorrência (CO) contra a escola em que ele estuda, em Maceió, por omissão de socorro. Segundo o registro, o jovem teria passado mal durante a aula e foi levado, sozinho, para o hospital por um carro de aplicativo. O caso ocorreu nessa segunda-feira (16).

De acordo com a família, por volta das 8h, o jovem começou a se queixar de fortes dores nos testículos. Ao procurar a coordenação da escola, ele foi colocado em um carro de aplicativo e levado ao hospital sem um responsável.

Foi apenas ao chegar no hospital e passar pela triagem que os pais do garoto teriam sido avisados. Revoltados com a conduta do colégio, a família considera que houve negligência e que a atitude é “inconcebível”.

Em sua defesa, a escola nega as acusações e afirmou que tentou contato com os pais do adolescente, mas, ao não receber resposta, o mandaram desacompanhado. Segundo o portal Cada Minuto, “a suposta omissão de socorro e negligência por parte da escola junto a um estudante que passou mal na manhã da última segunda-feira não condiz com a verdade dos fatos”.