Pai pede para ser condenado por matar filha

De acordo com o relato, antes de ter o “apagão”, Leonardo se lembra de estar segurando a filha no colo com um punhal

Um homem foi condenado a 31 anos de prisão pelo assassinato da própria filha de um ano. O crime aconteceu em 2018, no Piauí.

Leonardo Irving Daniel da Silva, de 27 anos, confessou ter matado a filha e pediu para ser condenado. O julgamento terminou na madrugada desta quarta-feira (20) e, na condenação, foram identificados quatro qualificadoras para o homicídio e dois agravantes.

As qualificadoras foram motivo torpe, motivo fútil, praticado de forma cruel e sem possibilidade de defesa pela vítima e os agravante por ter sido uma vítima menor de 14 anos e por ele ser pai da criança.

Segundo Leonardo, ele não se lembra dos detalhes do crime. “As pessoas falam que eu sou um monstro e eu concordo, sei que sou, porque tirei a vida da minha filha. Eu só quero ser condenado e voltar para o presídio. Eu me arrependo de ter tirado a vida dela, choro de dia e noite por isso”, disse.

De acordo com o relato, antes de ter o “apagão”, Leonardo se lembra de estar segurando a filha no colo com um punhal. A menina teria, inclusive, tocado na arma. Após isso, ele não se lembra de nada.

Na época, ao ser preso, o homem disse ter cometido o crime para “descontar a fúria que estava sentindo contra a ex-mulher”, mãe da menina.

“Já perguntei para minha mãe como eu machuquei a minha filha. Eu sonho com ela nos braços do meu avô, dizendo que me perdoa, mas eu não vou me perdoar nunca. Depois minhas mãos aparecem cobertas de sangue”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A relação entre ele e a ex-mulher durou cerca de dois anos e teria acabado após uma traição da, na época, companheira.