Pai é preso suspeito de matar o próprio filho

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu durante uma discussão

Um homem de 61 anos foi preso na cidade de Aparecida, no Sertão da Paraíba, suspeito de matar o próprio filho, na noite desta segunda-feira (20).

De acordo com a Polícia Militar, o homem estaria brigando com a esposa quando o filho do casal tentou interromper a discussão. O rapaz, identificado como João Xavier Neto, de 27 anos, teria sido esfaqueado pelo próprio pai. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

O suspeito fugiu do local mas foi encontrado pela Polícia Militar. Ele foi preso e um punhal que pode ter sido usado no crime foi apreendido.

O caso segue em investigação.