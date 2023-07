Pai é preso suspeito de estuprar própria filha no AP

De acordo com a polícia, a criança estaria passando 15 dias de férias na residência do pai

No último domingo (9), um homem, de 27 anos, foi preso em Mazagão, interior do Amapá, pela prática do crime de estupro de vulnerável contra a própria filha de 10 anos. O homem teria prometido dar um celular a menor após o abuso.

De acordo com a polícia, a criança estaria passando 15 dias de férias na residência do pai.

Segundo a polícia, ele estaria cumprindo pena em regime semiaberto e fazendo o uso de tornozeleira eletrônica. O suspeito responde ainda pelos crimes de tráfico de drogas, roubo qualificado e receptação.

O preso aguarda ser encaminhado à audiência de custódia.