Conab realiza novos leilões para contratação de frete de cestas de alimentos

Mais dois leilões para a contratação de serviço de frete de cestas de alimentos serão realizados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) na próxima quinta-feira (13). O objetivo é remover 114,3 toneladas de alimentos dentro do estado do Amazonas e 193,3 toneladas de alimentos dentro do estado do Pará. Os pregões estão marcados para começar a partir das 9h30, horário de Brasília.

As cestas do aviso n°33 a serem transportadas estão localizadas na cidade de Manaus (AM) e terão como destino os municípios de São Gabriel da Cachoeira e Barcelos, ambos no estado do Amazonas.

Já as cestas do aviso n.º35 a serem transportadas estão atualmente localizadas no município de Ananindeua, no Pará, e terão como destino outros municípios do mesmo estado, tais como: Capitão Poço, Paragominas, Tomé-Açu, Aurora do Pará, Santa Luiza do Pará, Jacundá, Goianésia do Pará, Tucuruí, Baião, Marabá, São Geraldo do Araguaia, Brejo Grande do Araguaia, Bom Jesus do Tocantins, Itupiranga, Canaã dos Carajás, Água Azul do Norte e Ourilândia do Norte.

As empresas interessadas em participar dos leilões precisam estar incluídas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) e no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais da Conab (Sican). Também é necessário comprovar que a atividade econômica principal é compatível com o serviço a ser realizado.

Outras informações podem ser obtidas nos Avisos 33 e 35, disponíveis no site da Conab.