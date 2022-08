Pai e filho trabalharam juntos em resgate de baleia

A Secretaria de Limpeza Urbana de Olinda foi acionada e fez o recolhimento do bicho, que apareceu morto na altura da Avenida Ministro Marcos Freire

Uma baleia foi encontrada morta em Olinda, no Grande Recife, no sábado (13), boiando perto das pedras na praia de Casa Caiada. O animal foi tirado da água pelo ambientalista voluntário e técnico em meio ambiente Adriano Artoni, que contou com a ajuda do filho Luke, de 11 anos, no trabalho.

Adriano trabalha como ambientalista voluntário há mais de 15 anos na orla do Grande Recife, auxiliando também na preservação de ninhos de tartaruga e resgate de outros bichos. Ele atua ainda na Secretaria de Meio Ambiente de Jaboatão dos Guararapes, também no Grande Recife

Além de ajudar o pai a retirar a baleia da água e fazer as medições, o menino também acompanha Artoni quando há soltura de tartarugas, monitoramento de ninhos ou outras atividades ligadas ao meio ambiente.

“Ele ajudou a puxar a baleia comigo e realiza soltura das tartarugas também”, declarou Adriano.

“Nas solturas, eu aviso aos pais para levar os filhos para contribuir com a parte da educação. Na soltura, eles são voluntários-mirins”, relatou.

Em casos como o de Olinda, assim que fica sabendo, o ambientalista voluntário entre em contato com os órgãos de meio ambiente e entidades responsáveis. Quando tartarugas aparecem mortas, com sinais de terem ficado presas em rede, ele reforça a orientação às colônias de pescadores da região.

Segundo o técnico em meio ambiente, o animal retirado da água no sábado é um filhote de jubarte de 400 quilos e 5 metros de comprimento (veja vídeo acima). “Esse é um filhote bebê, com pouco tempo de vida”, relatou Adriano, afirmando que o filhote é menor que o avistado no mar em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A prefeitura apontou que seguiu a legislação e o acordo com a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH). Como a baleia estava em avançado estado de decomposição, não era possível supor qual seria a causa da morte.