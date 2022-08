Mais de 245 mil taxistas receberão auxílio do governo

Os taxistas que forem cadastrados até hoje poderão receber as duas parcelas no segundo lote de pagamento no dia 30 deste mês

A partir de amanhã (16), 245.213 motoristas de táxi de todo o Brasil irão receber o Benefício Taxista. A informação foi dada pelo Ministério do Trabalho e Previdência, e nessa primeira etapa, serão pagas duas parcelas de R$ 1 mil cada. Ao total, foram mais de 300 mil taxistas inscritos por todo o país para o programa de benefício, e o período de cadastro para o primeiro lote de processamento de dados acabou no último dia 2. Acaba hoje o prazo da segunda fase para as prefeituras cadastrarem os profissionais que ainda não foram inscritos. Conforme divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência, aqueles que forem cadastrados até hoje poderão receber as duas parcelas no segundo lote de pagamento, que está previsto para ser realizado no dia 30 deste mês. Os cadastros serão encerrados no dia 11 de setembro. Assim como o aumento do Auxílio Brasil, o Benefício Taxista também provém da PEC Kamikaze, que autorizou gastos de até R$ 42 bilhões a menos de três meses da eleição. Caminhoneiros Começou nesta segunda-feira (15) o prazo para que caminhoneiros autônomos de carga preencham a autodeclaração para receber as duas primeiras parcelas do auxílio caminhoneiro (Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Carga, o BEm Caminhoneiro). Quem fizer a autodeclaração até 29 de agosto vai receber a primeira e segunda parcelas, referentes a julho e agosto, a partir do dia 6 de setembro. Quem fizer o processo após 29 de agosto, não terá direito ao benefício retroativo.