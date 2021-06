Pai diz à polícia que tem prazer em agredir filho

Segundo a criança, o pai pegava um fio, o descascava, ligava na tomada e colocava o fio energizado nas unhas, braços, barriga, pernas e pés do menino

Um homem de 25 anos foi preso na última segunda-feira (7) por agredir o próprio filho, de 8 anos. Em depoimento à Polícia Civil, ele confessou o crime e disse que tem prazer em maltratar a criança. O caso aconteceu em Goiânia-GO.

“No decorrer do interrogatório, ele disse que sente uma raiva muito grande da família materna desta criança. Posteriormente, ele chegou a afirmar que, quando ele era criança, também sofria agressões físicas do seu genitor e se achava no direito por isso”, afirmou o delegado Wesley da Silva ao G1. “Por fim, ele relatou que, na verdade, era porque ele sentia uma espécie de prazer quando praticava esses atos contra o seu filho”, completou o delegado.

O menino contou aos policiais que o pai o agredia de diversas formas, entre elas fazendo o uso de choques elétricos, sessões de afogamento e pisões no pescoço. Fotos feitas pela corporação mostram que o menino tem ferimentos por todo o corpo, principalmente nas costas e nas unhas, que, segundo a polícia, eram arrancadas pelo investigado.

Segundo a criança, o pai pegava um fio, o descascava e o ligava na tomada. Em seguida, o homem colocava o fio energizado em suas unhas, braços, barriga, pernas e pés. O menino relatou ainda que era acordado durante a madrugada, quando seu pai pegava um balde com água, o afogava e, depois, o agredia com pedaços de fio.

As agressões continuavam, segundo a criança, quando o pai a jogava no chão e pisava em seu pescoço e em sua cabeça. Depois, de acordo com o menino, o homem pegava um alicate, abria sua boca e puxava sua língua com o instrumento.

O autor das sessões de tortura foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), onde permanece à disposição da Justiça.