Pai agride e ameaça filha de sete anos em SP

O agressor teria ameaçado sumir com a garota, caso ela contasse para a mãe das agressões

Uma criança de sete anos foi vítima de agressão e ameacas feita pelo própio pai, de 28, no litoral de São Paulo, e ficou com diversos hematomas no corpo.

Segundo a mãe da menina, a filha havia passado o final de semana com o pai, e retornou para casa dela, na segunda-feira (17).

“Ela [filha] chegou assustada e com diversas manchas pelo corpo. Perguntei o que eram aquelas marcas e ela me disse que tinha caído de bicicleta”, conta a mãe.

“O avô contou que o pai da minha filha tinha batido nela e que ele só ficou sabendo no domingo (16). Ele disse toda a verdade”.



A mãe exaltou a reação da garota quando o avô falou das agressões. “Começou a chorar sem parar. Aos poucos fui falando [acalmando] e consegui fazer com que ela contasse e confirmasse a versão”, contou.

A menina disse ainda que o pai tinha ameaçado ela. “Minha filha me contou tudo. Disse que se ela falasse a verdade pra mim, o pai iria sumir com ela, que nunca mais ela ia me ver”. Na sequência do relato da filha, a mãe foi à delegacia e registrou Boletim de Ocorrência.