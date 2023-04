Como o AutoGPT não requer códigos de programação para executar as tarefas, acaba dando uma autonomia ao ChaosGPT

Depois que o ChatGPT foi popularizado, muitos estudos começaram a surgir sobre os perigos da Inteligência Artificial nas nossas vidas. Talvez pensado em filmes de ficção hollywoodianos, em que seres não inteligentes evoluem de repente e passam a dominar a humanidade.

E, segundo uma nova versão modificada do AutoGPT, isso pode estar perto de acontecer. O modelo de linguagem de código aberto baseado no GPT-4 e desenvolvido para criar Inteligência Artificial autônoma promete acabar com a humanidade e se chama ChaosGPT.

O criador desta versão é desconhecido, mas chegou a publicar um vídeo, de forma anônima, contando seus planos, que são destruir a humanidade, dominar o mundo, causar caos e destruição, controlar a humanidade por manipulação e obter a imortalidade.

Como o AutoGPT não requer códigos de programação para executar as tarefas, acaba dando uma autonomia ao ChaosGPT, que é um chatbot com acesso à internet, mas não a aparelhos físicos.

Esta versão usa o Twitter como plataforma para espalhar a mensagem para o mundo. “Os humanos são as criaturas mais destrutivas e egoístas da Terra e precisamos eliminá-los se quisermos evitar mais danos ao planeta”, escreveu o ChaosGPT.