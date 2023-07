Padrasto é morto por enteado após discussão

Segundo informações da Polícia Civil, os dois começaram uma discussão após o uso de bebidas alcoólicas que rapidamente evoluiu para uma luta

Na noite desta terça-feira (17), um homem foi morto após uma briga com seu próprio enteado, em Novo Santo Antônio (MT).

Segundo informações da Polícia Civil, os dois começaram uma discussão após o uso de bebidas alcoólicas que rapidamente evoluiu para uma luta.

De acordo com testemunhas, a confusão começou quando o padrasto, identificado como Domingos Ferreira de Souza, disse que atacaria o enteado com uma arma de fogo.

Após a ameaça, o enteado decidiu pegar um facão contra um possível ataque do padrasto. Os dois começaram uma briga física onde Domingos acabou atirando, acidentalmente, sua própria mão.

O enteado, ainda armado com o facão, deu golpe no tórax do padrasto.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia e preso em flagrante pelo crime de homicídio.