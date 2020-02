Padrasto é indiciado por torturar bebê de 9 meses

A bebê e o irmão, de 3 anos, foram encontrados na manhã de sexta-feira (14) com sinais de maus-tratos na casa onde moravam com os suspeitos, em um bairro da cidade. Os bombeiros foram chamados ao local para atender um caso de bebê com parada respiratória, mas, ao chegarem no local, a menina já estava sem vida. O irmão dela foi levado ao hospital e depois encaminhado ao Conselho Tutelar. Após o atendimento, os bombeiros chamaram a Polícia Militar e o Conselho Tutelar.