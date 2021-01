Operação da PF prende homem suspeito de estuprar a própria enteada

PUBLICIDADE

A Operação Infância Resgatada, conduzida pela Polícia Federal, culminou na prisão de um homem, na manhã desta quinta-feira (21), suspeito de estuprar a própria enteada. As investigações começaram no início de 2020, após uma denúncia da National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), organização estadunidense não governamental.

A organização reportou acessos indevidos do suspeito através da internet, levando a crer em seu envolvimento com a exploração sexual infantil. Com isso, a Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão preventiva e dois mandados de busca apreensão em Muro Alto e Gaibu, litoral de Pernambuco.

Nos endereços residencial e profissional do suspeito, os investigadores apreenderam computadores, notebooks, celulares e outras mídias com potencial de armazenamento de imagens e vídeos contendo pornografia infantil.

Durante o trabalho investigativo, iniciado no Núcleo de Repressão aos Crimes de Ódio e Pornografia Infantil pela Internet (NURCOP), em Brasília, foram identificadas ao menos uma menor que teria sido vítima de abuso sexual. A vítima foi identificada como sendo a própria enteada do suspeito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de estupro de vulnerável, o homem vai responder pelos crimes de prática de produção, compartilhamento e armazenamento de conteúdo pornográfico infantil, que juntos podem culminar em pena que varia de quatro a 16 anos de reclusão.